Genç: İnandık, başaracağız

Kaplıca Sahasını çimlendirme çalışmaları aralıksız sürerken, kulüp başkanı Metin Genç yaptığı açıklamada, “Bu yola çıkarken inandık, başaracağız. İnşallah 5 – 6 ay sonra bu sahada futbol oynanacak.” ifadelerini kullandı

BTM İkinci Lig kulüplerinden Karadeniz 61’in, Kaplıca Sahasını çimlendirme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Karadeniz 61 kulübünden yapılan açıklamada, “Kaplıca Sahasını çimlendirmek için çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Kum taşıma işleri tamamlandı.Depolar ve bağlantıları yapılıp, motoru ve panosu kuruldu.Sulama sistemi kanalları kazıldı. Sulama sistemi hortumları bitmek üzere ve depolara bağlantısı yapılacak.

Sonraki işler kumun dağıtılması ve temizliğinden sonra kumun seviyesini ayarlayıp, Mart ayında çim ekimi yapılacak.Haziran ayında çim sahanın bitişi ile maç oynanmaya başlanacaktır. Spor Dairesinden ricamız bize kalan ihtiyaçlarımızda destek olmalarıdır.”

Karadeniz 61 kulüp başkanı Metin Genç ise yaptığı açıklamada, “Bu yola çıkarken inandık, başaracağız. İnşallah 5 – 6 ay sonra bu sahada futbol oynayacak ve de çok genç çocuklar yetiştireceğiz.

Kaplıca adına iyi bir eser kalacak. Ancak tüm bu yaptıklarımıza rağmen halen daha destek alamadığımız kişilerin olması ise üzücüdür.”



