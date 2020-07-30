banner411
banner69
Akıncı, Arasta bölgesinde bayram ziyareti yaptı
Akıncı, Arasta bölgesinde bayram ziyareti yaptı
24 0
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
14 0
 
Kartal finale kondu
Kartal finale kondu
45 0
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
34 0
Haspolat farklı başladı
Haspolat farklı başladı
299 0
Cinayet mi? hak mı?
Cinayet mi? hak mı?
27 0
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
122 0
banner460

Genç Gargalar şampiyon

banner27

Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği arasındaoynanan şampiyonluk maçından çıkan 2-2 beraberlik sonrasında Mağusa Türk Gücü U21 Takımı şampiyonluğunu ilan etti

Genç Gargalar şampiyon
Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U21 Süper Lig Şampiyonluk Grubu'nda 3. maç oynandı.
Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü arasında Atatürk Stadında oynanan maç sonrasında U21 Süper Lig şampiyonu belirlendi. İsmail Ercan,Yusuf Atlar ve Hüseyin Saçar hakem üçlüsünün yönettiği Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği arasındaki şampiyonluk maçından çıkan 2-2 beraberlik sonrasında Mağusa Türk Gücü U21 Takımı şampiyonluğunu ilan etti.
Mağusa Türk Gücü U21 Takımına kupasını, KTFF yönetim kurulu üyesi Orçun Kamalı ile Mağusa Türk Gücü kulüp başkanı Koral Bozkurt verdiler.
Oynanan maçlar sonucunda oluşan puan durumu şöyle:
  1. Mağusa Türk Gücü, 64 puan
  2. Doğan Türk Birliği, 62 puan
  3. Küçük Kaymaklı, 55 puan
  4. Yenicami, 55 puan
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.