Genç Gargalar şampiyon

Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği arasındaoynanan şampiyonluk maçından çıkan 2-2 beraberlik sonrasında Mağusa Türk Gücü U21 Takımı şampiyonluğunu ilan etti

Mağusa Türk Gücü, 64 puan Doğan Türk Birliği, 62 puan Küçük Kaymaklı, 55 puan Yenicami, 55 puan

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U21 Süper Lig Şampiyonluk Grubu'nda 3. maç oynandı.Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü arasında Atatürk Stadında oynanan maç sonrasında U21 Süper Lig şampiyonu belirlendi. İsmail Ercan,Yusuf Atlar ve Hüseyin Saçar hakem üçlüsünün yönettiği Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği arasındaki şampiyonluk maçından çıkan 2-2 beraberlik sonrasında Mağusa Türk Gücü U21 Takımı şampiyonluğunu ilan etti.Mağusa Türk Gücü U21 Takımına kupasını, KTFF yönetim kurulu üyesi Orçun Kamalı ile Mağusa Türk Gücü kulüp başkanı Koral Bozkurt verdiler.Oynanan maçlar sonucunda oluşan puan durumu şöyle: