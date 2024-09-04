Genç eldiven, Yalova’da

Birinci Lig ekiplerinden Yalova Spor Kulübü, kaleci mevkiine Çetinkaya’dan transfer yaptı.
Yalova, sarı kırmızılı ekibin genç kalecisi Ali Rıza Kırçay’ı kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu. 16 yaşındaki kaleci geride bıraktığımız sezon Çetinkaya A2 takımda görev almıştı. Konu ile ilgili olarak Yalova’dan şu açıklama yapıldı:
Transfer Duyurusu
Yalova Spor Kulübü (YSK) olarak, kaleci Ali Rıza Kırçay'ı Çetinkaya TSK'dan kiralık olarak kadromuza kattığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Yeni transferimizin kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.