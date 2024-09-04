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Genç eldiven, Yalova’da

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Genç eldiven, Yalova’da
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Birinci Lig ekiplerinden Yalova Spor Kulübü, kaleci mevkiine Çetinkaya’dan transfer yaptı.
Yalova, sarı kırmızılı ekibin genç kalecisi Ali Rıza Kırçay’ı kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu. 16 yaşındaki kaleci geride bıraktığımız sezon Çetinkaya A2 takımda görev almıştı. Konu ile ilgili olarak Yalova’dan şu açıklama yapıldı:
Transfer Duyurusu 
Yalova Spor Kulübü (YSK) olarak, kaleci Ali Rıza Kırçay'ı Çetinkaya TSK'dan kiralık olarak kadromuza kattığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Yeni transferimizin kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz.
 
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