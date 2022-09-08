Gelengül Production'dan yayın ihalesine 3 yıllık teklif

Futbolda naklen yayın ihalesine teklif kabulü süresi 7 Eylül Çarşamba günü tamamlandı. Gelengül Production, üç yıllık olacak şekilde KTFF futbol naklen yayın ihalesine teklifte bulunduğunu açıkladı

Gelengül Production direktörü İrfan Gelengül tarafından yapılan açıklamada futbolda 7 Eylül Çarşamba günü teklif kabül süresi dolan yayın ihalesine üç yıllık olacak şekilde bir teklifin KTFF İdare İşler Sorumlusu Eren Şişik’e iletildiği belirtildi.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Direktör İrfan Gelengül, 2012 yılından bu yana birçok kanala maç çekimleri konusunda hizmet verdiğini, gelinen noktada mesleki açıdan bir dünya futbolu bir de ülke futboluna bakıldığı zaman görsel olarak ne kadar alt seviyede maçların seyredildiğinin herkesin farkında olduğunu ifade etti.

Ülke futboluna faydalı olabilmek ve güzel işlere imza atarak futbolu hem oynayanlar hem de izleyenler açısından daha güzel bir noktaya getirme hedefinde olduklarını aktaran Gelengül, Gelengül Production olarak teknik ve yetenek olarak kendilerini geliştirdiklerini, TV kanallarına hizmet verir duruma geldiklerini belirtti.

“KTFF yönetimi futbolu ileriye taşımak istiyorsa bu ihaleyi değerlendirirken geçmişte yapılan yayınları futbol camiasının bu yöndeki bakış açısını ve gelecekteki beklentilerini göz önünde bulundurarak bir karar vermelidir” ifadelerinin yer aldığı açıklamada KTFF’nin elini taşın altına koyup koymayacağı konusunda heyecanlı bir bekleyiş içerisinde olduklarını aktardı.

İhalede yer alan en ilgi çekici seçenek hakkında da bilgi verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“1 tepe, 1 tepe altı, 2 ofsayt kamerası, 1 saha içi aktüel kamera ve 1 de drone ile canlı yayın yaptığımızı düşünün. Maç öncesi kadroların oluştuğu grafikler maç sırasındaki bilgilendirici skorboard kronometre gibi detaylar ve en büyük değişiklik 4 kamera tekrar oynatılarak saha içerisine yerleştireceğimiz bir ekran ile maçın hakeminin 4 farklı açıdan pozisyonu izleyerek verdiği kararın doğru olup olmadığı konusunda emin olacağı bir sistem ile teklif getirdik. Ülkemizi seviyor ve göç etmek istemiyoruz. Ülkeyi yönetenler ve KTFF el birliği ile bizlere destek olarak güzel işler başarmamıza vesile olabileceklerdir”

Açıklamanın son bölümünde tekliflerini ileterek KTFF’nin değerlendirmesine sundukları belirtilirken alınacak her karara da saygı duydukları ifade edildi.

