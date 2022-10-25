Geleceğin yıldızları MTG Akademi futbol turnuvasında buluştu

Gazimağusa Canbulat stadında Bal adası ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Mağusa Türk Gücü Akademi futbol turnuvasında 2011, 2013, 2014 doğumlu 3 farklı yaş kategorisinde 6 takım mücadele etti

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü ile Mağusa Türk Gücü Akademi tarafından organize edilen futbol turnuvası yapıldı. Gazimağusa Canbulat stadında Bal adası ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Mağusa Türk Gücü Akademi futbol turnuvasında 2011, 2013, 2014 doğumlu 3 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilen Öz kaynak turnuvasında şampiyonlar belli oldu.Bal Adası sponsorluğunda Mağusa Türk Gücü akademi futbol turnuvasına ev sahibi Mağusa Türk Gücü, Çetinkaya, Cihangir, Pera L.Gençler Birliği, 1461 İskele Trabzon ve Perre Football Club olmak üzere toplam 6 takım katıldı.Gazimağusa Canbulat stadında Bal Adası sponsorluğunda gerçekleştirilen Mağusa Türk Gücü Akademi, futbol turnuvasında oynanan karşılaşmaların ardından kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. "Öz Kaynak Turnuvasına büyük ilgi gösterilirken, oynanan yarı final, üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlandı. "Geleceğin sporcuları tarihi Canbulat stadında buluşuyor" ana temasıyla yapılan turnuva KTFF’ye bağlı hakemlerin yönettiği karşılaşmalarda 2011 doğumlularda Çetinkaya, 2013 doğumlularda Pera Larnaka Gençler Birliği, 2014 doğumlularda ise Cihangir kategorilerinde şampiyon oldu.Bal Adası ana sponsorluğunda Mağusa Türk Gücü Akademi tarafından organize edilen futbol turnuvası final karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye girecek takımlara ödülleri Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü akademi koordinatörü Sercan Çavuşoğlu, antrenör Tulin Nur, Bal Adası direktörü Şimşek Yalçın Cihangir akademi koordinatörü Ahmet Topuz,1461 İskele Trabzon akademi koordinatörü Zafer Kuş, Pera Larnaka Gençler Birliği antrenörü Halil Kızıl, Çetinkaya akademi koordinatörü Salih ışık, Çetinkaya eski başkanı Ceran Tunalı tarafından verildi.1.Çetinkaya2.Mağusa Türk Gücü3.Cihangir4.1461 İskele Trabzon1.Pera Larnaka Gençler Birliği2.Cihangir3.1461 İskele Trabzon4.Mağusa Türk Gücü1.Cihangir2.Çetinkaya3.1461 iskele Trabzon4.Mağusa Türk Gücü