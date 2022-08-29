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“Geleceğin sporcuları tarihi Canbulat Stadı’nda buluşuyor”

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Mağusa Türk Gücü Kulübü ile Akademisi’nin, düzenleyeceği “Geleceğin sporcuları tarihi Canbulat Stadında buluşuyor” ana temasıyla yapılacak“Öz Kaynak Turnuvası” 3-4 Eylül tarihlerinde Mağusa Canbulat Stadı’nda yapılacak.

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“Geleceğin sporcuları tarihi Canbulat Stadı’nda buluşuyor”
Aksa Süper Lig’in başarılı kulübü Mağusa Türk Gücü geniş kapsamlı bir akademi turnuvasına daha imza atıyor.
Mağusa Türk Gücü Kulübü ile Akademisi’nin, Northernlandsponsorluğunda düzenleyeceği “Öz Kaynak Turnuvası” 3-4 Eylül tarihlerinde MağusaCanbulat Stadı’nda yapılacak.
“Geleceğin sporcuları tarihi Canbulat Stadında buluşuyor” ana temasıyla yapılacak turnuvaya, PeraL.Gençler Birliği-Düzkaya-Doğan Türk Birliği-1461 İskele Trabzon-Göçmenköy-Cihangir-Çetinkaya ve ev sahibi olarak Mağusa Türk Gücü katılacak.
Organizasyonda 2009-2011-2014 doğumlu olarak 3 farklı yaş kategorisinde oyuncular yer alacak.
 
 
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