Geçitkale’ye, Çanakkale freni

Aksa 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Geçitkale konuk ettiği Çanakkale karşısında 3 kez geriye düştüğü maçtan 3-3’lük skorla ayrılarak liderlik fırsatını kaçırdı

Stat: Geçitkale Günay Stadı

Hakemler: Ali Özer, Hakan Gök, Furkan Türk:

Serveroğlu Geçitkale: Mustafa, Mehmet Çavuş(Baran), Burçin, Derviş, Ali(Rifat), Egit(Emre), Hüseyin Özbilen(Ahmet), Sercan, Hüseyin Yeşilbaş(Abdurrahman), Cemil, İrfan.

Çanakkale: Umut, Çağdaş, Ahmet, Mustafa, Eray(Ahmet), Ekrem, Arda, Gökdeniz(Mehmet(Hakan)), Yunus, Deniz.

Goller: Dk. 45 İrfan, Dk. 70 Cemil, Dk. 89 Ahmet(S. Geçitkale), Dk.30, 44 ve 72 Yunus (Çanakkale)

K.Kart: Dk69 Hüseyin Özbilen (Geçitkale) Dk. 90 Mehmet Karşılı (Çanakkale)



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 7. Haftasında hem üst hem de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Serveroğlu Geçitkale, Çanakkale’yi konuk etti.

Çanakkale’nin uzun süre önde götürdüğü karşılaşma 3 – 3 tamamlandı.

Dk.10 Geçitkale'nin defanstan topla çıkmaya çalışırken kaptırılan topla buluşan Yunus kaleyi gördüğü anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Mustafa köşeden topu kornere çeldi.

Dk.14 Geçitkale atağında topla buluşan Cemil'in ara pasıyla topla buluşan İrfan defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Özer penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan İrfan'ın vuruşunda kaleci Umut topu ayaklarıyla çıkardı.

Dk.30 Çanakkale'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Yunus sol ayağıyla sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

Dk.44 Çanakkale'nin hızlı gelişen atağında orta alandan Geçitkale defansının arkasına atılan topa hareketlenen Yunus kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

Dk.45 Geçitkale'nin kullandığı taç atışında iyi yükselen İrfan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

Dk. 49 Hızlı gelişen Çanakkale atağında defans arkasına atılan topa hareketlenen Yunus kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci gole izin vermedi.

Dk.60 Hızlı gelişen Geçitkale atağında topla buluşan İrfan ceza sahasına girerken geriye kestiği topla buluşan Cemil önünü boşaltarak şutunda top üst direkten döndü.

Dk.70 Geçitkale atağında topla buluşan Emre'nin ortasında defanstan seken topa arka direkte iyi yükselen Cemil kafayla topu ağlara gönderdi. 2-2

Dk.72 Çanakkale atağında defanstan sıyrılan Yunus kalecinin yanından topu ağlara gönderdi.2-3

Dk.89 Geçitkale atağında Çanakkale ceza sahası içinde oluşan karambolde son olarak topla buluşan Ahmet'in şutunda top defansa çarparak ağlara gitti. 3- 3. Geriye kalan dakikalarda takımların çabası başka gol getirmedi ve maç 3 – 3 bitti. Bu sonuçla Geçitkale puanını 13 yaparken, Çanakkale ilk puanını almış oldu.

