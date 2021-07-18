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Geçitkaleliler, Maraş’a transfer oluyor

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Geçitkaleliler, Maraş’a transfer oluyor
Geçitkaleli 3 futbolcu Birinci Lig kulüplerinden Maraş’tan aldıkları teklifi değerlendirirken, kırmızı beyazlı kulüple büyük oranda anlaştılar.
Bonservisi Geçitkale’de bulunan Ali Elmas ile Hüseyin Yeşilbaş’ın transferinde büyük ilerleme sağlanırken, bonservisi Yeni Boğaziçi’nde bulunan Mehmet Çavuş’un transferinde de büyük yol kat edildi.
İzzet Kaçmaz yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Geçitkaleli 3 futbolcuyla kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
 
 
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