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Geçitkaleliler hırslı çalışıyor

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Geçitkaleliler hırslı çalışıyor
İktisatbankası BTM Birinci Ligin iddialı ekibi Geçitkale, yeni sezon hazırlıklarını yüksek tempoda sürdürüyor.
Birçok tecrübeli futbolcuyla anlaşarak kadrosunu takviye eden Geçitkale, antrenör Hüseyin Özbaysal yönetiminde sıkı şekilde çalışırken, hazırlık maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Son oynadığı hazırlık maçında Miracle Demirhan’ı 2-0 mağlup eden sarı lacivertliler bugün saat 14:30’da kendi sahasında Gülgün Süt Düzova’yı konuk edecek.
 
 
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