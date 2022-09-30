Geçitkale’den bir tecrübeli transfer daha

BTM Birinci Ligde şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Geçitkale’de, Ahmet Kadı başkanlığındaki yönetim kurulu transferlerine devam ediyor.
Birçok deneyimli futbolcuyu transfer eden Geçitkale, bu kez de deneyimli golcü Ali Küçükoğlu’nu transfer etti. Geçmiş sezonlarda Süper Lig ve 1. Lig’de başarılı maçlar sergilemiş olan golcü futbolcu Ali Küçükoğlu, yeni sezonda gollerini Geçitkale’nin şampiyonluk hedefi için atacak.
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