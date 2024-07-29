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Geçitkale’den bir takviye daha

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Geçitkale’den bir takviye daha
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Aksa Birinci Lig ekiplerinden Geçitkale, transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, genç bir yıldızı daha kadrosuna kattı.
Geçitkale, geçtiğimiz sezon da takımın kadrosunda yer alan Emre Çam ile yeniden anlaştı.
China Bazaar Gençlik Gücü alt yapısından yetişen başarılı orta saha futbolcusu Emre Çam, geçtiğimiz sezon olduğu gibi yeni sezonda da kiralık olarak sarı lacivertli formayı giyecek.
 
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