Geçitkale’de tecrübeliler cezalı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Mehmet Çavuş (Geçitkale GSK) 2 Maç
Serkan İpek (Karaoğlanoğlu SK) 2 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Mahmut Erden (German Gold Akova Vuda) 2 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
İrfan Boşnak (Geçitkale GSK)
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