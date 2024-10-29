Geçitkale, Yılmazköy maçının düşmesi için başvuru yapacak

Birinci Ligde bugün Mustafa Üçöz Stadında oynanan Yılmazköy – Geçitkale maçında maç verakasında yazılı olmayan oyuncu oynatıldığı gerekçesiyle Geçitkale, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna başvuru yapacak.

Geçitkale yöneticisi Mustafa Baybora’dan elde ettiğimiz bilgiye göre Yılmazköy futbolcusu Ersal Hafız, maç verakasında yazılı olmamasına rağmen, maçta forma giydi. Bu nedenle de Geçitkale, yarın Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna başvuru yapacak.

0 – 0 biten Yılmazköy maçının düşmesi ve Geçitkale’nin hükmen galip sayılması için başvuru yapılacak.

