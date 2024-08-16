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Geçitkale sponsorunu buldu

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Geçitkale sponsorunu buldu
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AKSA Birinci Lig ekiplerinden Geçitkale, Serveroğlu Construction ile 5 yıllık bir süre için geçerli olacak önemli bir sponsorluk anlaşması gerçekleştirildi.
Takım bugünden itibaren Serveroğlu Geçitkale ismiyle mücadele edecek.
Lefkoşa Eziç Restaurant’ta gerçekleştirilen imza törenine Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Serveroğlu Engineering Construction Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Enveroğlu, Geçitkale Kulüp Başkanı Ahmet Kadı, Fahri Başkan Olsan Oran, yönetici Mustafa Baybora ve Geçitkale Teknik Direktörü Eralp Şerifoğlu katıldı. Törende Serveroğlu Geçitkale Spor’un yeni sezon formalar da tanıtıldı.
 
 
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