Geçitkale Sahasına zarar verdiler

BTM Birinci Lig kulüplerinden Geçitkale’nin büyük özveri ve emeklerle sentetik zeminli yapılan sahasını kötü kullananlar, sahaya zarar veriyorlar.

Geçitkale Belediyesi ve Geçitkale Günay Spor Kulübü yönetiminin temizlik ve tadilat çalışmalarını yapmasına karşın sahaya giren duyarsız kişiler, Geçitkale Sahasını mahvettiler.

Yedek kulübelerine zarar veren, sentetik zemine ay çekirdeği kabuklarını, çöplerini atan sorumsuz kişiler, sahaya zarar veriyorlar.

