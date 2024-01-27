Geçitkale, Maraş’ı eli boş gönderdi

Birinci Ligde play-out hattındaki iki takım Geçitkale ile U. Maraş arasındaki zorlu mücadelenin galibi 2 – 0’lık skorla ev sahibi Geçitkale oldu

Stad: Geçitkale Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Ferdi Güzel, Hasan Baldan

Geçitkale: Cengiz, Olgun, Burçin, Ali(Derviş), Muhammet, Mehmet Çavuş(Hüseyin Özbilen), Hicabi, Yekta(Emre), Enes(Efecan), Cemil(Arif), İrfan.

Unimar Maraş: Umut, Emre Aktaş, Emir, Ahmet, Serkan(Okan),Ömer, Salih(İlhan) , Emre Uysal, Mehmet(Emre Karaciger), Yıldıray, Alp.

Goller: Dk. 36 Enes, Dk. 57 İrfan(pen.)(Geçitkale)

K.Kart: Dk. 70 Hüseyin Özbilen(Geçitkale)



Aksa 1.Ligin 16. Haftasında ligde play-out hatı içinde bulunan iki takım Geçitkale ile Unimar Maraş arasındaki mücadelenin galibi ev sahibi Geçitkale oldu.

Ev sahibi Geçitkale ilk devreni,n sonlarına doğru ve ikinci devrenin başında bulduğu gollerle sahadan 2 – 0 galip ayrılmayı başardı.

Karşılaşmaya her iki takımda kontrollü başlarken, orta alan çok top kayıpları nedeniyle pozisyon üretmekte zorlandılar.

36. dakikada Geçitkale’nin hızlı gelişen atağında Hicabi’nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Enes ceza sahasına girerken vuruşuna yaparak ters köşeden topu ağlara gönderdi ve skor 1 – 0 yaptı.

İlk devre bu skorla tamamlandı.

İkinci devreye daha iyi başlayan ev sahibi Geçitkale oldu.

56. dakikada Geçitkale atağında kazanılan penaltıyı kullanan İrfan topu ağlara göndererek skoru 2 – 0 yaptı.

70. dakikada Geçitkale’de ikinci devrenin başında oyuna giren Hüseyin kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Geriye kalan dakikalarda Maraş’ın atakları gol getirmeyince maç 2 – 0 Geçitkale üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu skorla Geçitkale puanını 17 yaparak 13. Sıraya yükselirken, Maraş 15 puanda kaldı ve 14. Sıraya geriledi.

