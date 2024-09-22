Geçitkale ilk yarıda fişi çekti

Süleyman Göktaş Sezonu Aksa 1. Lig ilk haftasında sezona iddialı hazırlanan Serveroğlu Geçitkale ile Mormenekşe arasındaki mücadelenin galibi 2 -1’lik skorla ev sahibi Geçitkale oldu

Stad: Geçitkale Günay Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Cem Öksüzoğluları, Furkan Türk.

Serveroğlu Geçitkale: Mustafa, Derviş,Mehmet Çavuş, Burçin(Ali), Cenkay, Emre(Cemil), Ahmet, Andreas(Hüseyin), Sercan(Baran), Abdurrahman(Sezer), İrfan.

Mormenekşe: Ozan, Fetin, İsaac(Gökay), Sami Ergazi, İsmet, Aziz, Sami Tünsay(Erdoğ), Justice(Ertan), Cenker(Aygün), Ramazan(Sami Yahat), Erhan.

Goller: Dk. 8 Andreas Gürbağ, Dk. 15 Sercan (Geçitkale), Dk.90+3 Derviş (Kendi kal.)(Mormenekşe)



İbrahim DALOĞLU

Süleyman Göktaş Sezonu Aksa 1. Lig 1. Haftasında iki bölge takımı olan Geçitkale ile Mormenekşe arasındaki zorlu mücadelenin galibi ev sahibi Geçitkale oldu.

Geçitkale ilk devrenin başında bulduğu gollerle karşılaşmayı 2 – 1 kazandı.

Dk. 6 Geçitkale'nin kazandığı serbest vuruşu kullanan Sercan'ın şutunda top yan direğe çarparak auta gitti.

Dk. 8 Hızlı gelişen Geçitkale atağında sağk kanatta topla buluşan Abdurrahman güzel bir orta yaptı. Sol kanattan Mormenekşe ceza alanına giren boşta bulunan Andreas Gürbağ güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.1-0

Dk. 15 Geçitkale'nin kazandığı serbest vuruş için yine topun başına geçen Sercan'ın vuruşunda top kaleci Ozan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

Dk.34 Mormenekşe atağında Geçitkale defansından seken topla buluşan Aziz önünü boşaltarak şutunda top üstten auta gitti.

Dk. 43 Mormenekşe atağında sol kanatta topla buluşan Ramazan'ın ortasında arka direkte Erhan'ın volesinde kale ağzında Cenker topa dokundu, ancak top üstten auta gitti.

İkinci yarıya üç oyuncu değişikliği yaparak başlayan Mormenekşe oyunda üstünlüğü alsa da istediği pozisyonları üretmekte zorlandı.

90+3 dakikada Mormenekşe atağında Geçitkale ceza alanına yapılan ortada Geçitkale defansından Derviş Özeralp ters bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2 – 1

Geriye kalan dakikalarda Mormenekşe’nin gol çabası sonuç vermedi ve maç S. Geçitkale 2 – Mormenekşe 1 şeklinde tamamlandı.

