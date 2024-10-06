Geçitkale evinin beyi

Stat: Geçitkale Günay Stadı
Hakemler: Zekai Töre, Serkan Özdenkçi, Şahin Coşkun
Serveroğlu Geçitkale: Mustafa, Mehmet, Baran, Cenkay, Burçin(Ali), Emre, Ahmet, Sercan(Eğit), Abdurrahman(Hüseyin), Cemil(Sezer), İrfan.
Düzkaya: Yunus, Bayram, Ali(Orhan), Uğur, Berkay, Emre(Mustafa), Batuhan, Mehmet, , Kutluhan(Önder), Tuğberk(Eren), Cihan(Erhan).
Goller: Dk. 17 Abdurrahman, Dk. 70 Cemil, Dk. 90+1 Sezer(Geçitkale) Dk. 13 Bayram(Düzkaya)
Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 3. Hafta mücadelesinde Serveroğlu Geçitkale ile Düzkaya karşı karşıya geldi.
Dk.13 Düzkaya'nın kullandığı köşe atışında topa son dokunan Bayram ağlara gönderdi. 0- 1
Dk. 16 Geçitkale atağında sağ kanattan Burçin'in ortasında İrfan'ın kafa vuruşunda top yan direğe vurarak oyuna döndü. Dönen topla buluşan Cemil'in ortasında Abdurrahman'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti.1-1
Dk.30 Geçitkale atağında Düzkaya ceza sahası önünde topla buluşan Emre'nin sol ayağıyla şutunda kaleci topu kornere çeldi.
İkinci devreye konuk Düzkaya daha atak başlarken golü bulan taraf Geçitkale oldu.
Dk. 70 Geçitkale atağında İrfan'a Düzkaya ceza sahası önünde yapılan faul sonrasında kazanılan frikiği kullanan tecrübeli ayak Cemil kaleciyi mağlup ederek skoru 2 -1 yaptı.
Bu dakikadan sonra Düzkaya berberlik beraberlik için yüklenmesine karşın golü bulamadı.
Dk. 90 +1 Geçitkale atağında ceza sahasına yapılan ortada oyuna sonradan giren Sezer kafa vuruşunda top ağlara gidince maçın skoru belirlendi. 3-1
Bu skorla Serveroğlu Geçitkale puanını 6 yaparken Düzkaya 4 puanda kaldı.
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