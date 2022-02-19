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Geçitkale 'en nihayet' dedi

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Geçitkale 'en nihayet' dedi

İktisatbank BTM 1. Lig'de ikinci devrenin ilk maçında Kırmızı grupta 6 puanlı Geçitkale 12 puanlı Demirhan karşısında Bulut Kaçar’ın golü ile 3 puanı alarak puanını 9’a yükseltti.
Geçitkale Başkanı Ahmet Kadı yaptığı paylaşımla 'Allah’a şukur en nihayet' yazarak, bu galibiyeti Hastanede tedavi gören antrenörleri Mürsel Altuntaş'a hediye ettiklerini belirtit.

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