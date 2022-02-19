Geçitkale 'en nihayet' dedi

İktisatbank BTM 1. Lig'de ikinci devrenin ilk maçında Kırmızı grupta 6 puanlı Geçitkale 12 puanlı Demirhan karşısında Bulut Kaçar’ın golü ile 3 puanı alarak puanını 9’a yükseltti.
Geçitkale Başkanı Ahmet Kadı yaptığı paylaşımla 'Allah’a şukur en nihayet' yazarak, bu galibiyeti Hastanede tedavi gören antrenörleri Mürsel Altuntaş'a hediye ettiklerini belirtit.
İktisatbank BTM 1. Lig'de ikinci devrenin ilk maçında Kırmızı grupta 6 puanlı Geçitkale 12 puanlı Demirhan karşısında Bulut Kaçar’ın golü ile 3 puanı alarak puanını 9’a yükseltti.