Gaziverenliler moral bozmadı

İsmet KARAOSMAN
BTM İkinci Ligde hedeflediği şampiyonluğa ulaşamayan Gaziverenliler, buna rağmen morallerini bozmazlarken, gelecek sezona daha güçlü girme adına dayanışma yemeği düzenlediler.
Gaziveren kulüp yönetiminin düzenlediği mangal partisine katılan futbolcular, gelecek sezon şampiyonluğu için söz verirlerken, yönetime de teşekkür ettiler.
BTM İkinci Ligde grubunu namağlup tamamlayan Gaziveren, finalde Yeni Erenköy’e mağlup olmuştu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.