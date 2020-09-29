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Gaziverenliler moral bozmadı

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Gaziverenliler moral bozmadı
İsmet KARAOSMAN
BTM İkinci Ligde hedeflediği şampiyonluğa ulaşamayan Gaziverenliler, buna rağmen morallerini bozmazlarken, gelecek sezona daha güçlü girme adına dayanışma yemeği düzenlediler.
Gaziveren kulüp yönetiminin düzenlediği mangal partisine katılan futbolcular, gelecek sezon şampiyonluğu için söz verirlerken, yönetime de teşekkür ettiler.
BTM İkinci Ligde grubunu namağlup tamamlayan Gaziveren, finalde Yeni Erenköy’e mağlup olmuştu.
 
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