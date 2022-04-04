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Gaziveren’den farklı hazırlık

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Gaziveren’den farklı hazırlık
Niyazi ERGÜLEN
İktisatbankası BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan takımların yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
İktisatbankası BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan Batı bölgesi takımları Gaziveren ile Yeşilyurt, hazırlık maçında karşılaştılar. Gaziveren Sahasında oynanan maçta Gaziveren, Yeşilyurt’u 4 – 1 mağlup etti.
Gaziveren’in golleri Tanju 2, Mesut ve Okan’dan geldi. Yeşilyurt’un maçtaki tek golünü Osman kaydetti.
 
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