Gaziveren’de Ercan sevinci

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Lig 7. Grup lideri Gaziveren’in golcü futbolcusu Ercan Oyal,lig öncesi son hazırlık karşılaşmasında arka adalesinden sakatlandığı için ilk devre sahalardan uzak kalmıştı.

İlk devre boyunca tedavi olan Ercan Oyal sakatlığını atlatırken, antrenmanlara başladı.İlk devreyi lider bitiren Gaziveren’in ikinci devreye Ercan Oyal olarak takviyeli çıkacak.



