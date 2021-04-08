Gaziveren Stadı ışıldıyor

Gaziveren kulübü, Lefke Belediyesi ve Spor Dairesi tarafından yapılan çalışmalarla Gaziveren Semih Türköz Stadının adeta çehresi değişti

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Lig kulüplerinden Gaziveren’in kullandığı Gaziveren Semih Türköz Stadı yıllar sonra yeniden çimlendirilmişti.

Gaziveren kulübü, Lefke Belediyesi ve Spor Dairesi tarafından yapılan çalışmalarla Gaziveren Semih Türköz Stadının adeta çehresi değişti. Çim zemine kavuşan stadın çevresi ise taş duvarlarla örüldü.Eksiklerin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğiGaziveren Semih Türköz Stadınınsoyunma odaları yenilenirkentribün yapım çalışmaları da sürüyor.

Semih Türköz Stadına giden yol üzerindeki duvarLefke Belediyesi tarafından, yan duvarise kulüp tarafından yapıldı. Semih Türköz Stadının saha içi yeşillendirme çalışmaları ve soyunma odalarıise Spor Dairesi tarafından yapılıyor.

Spor Dairesi Güzelyurt bölge sorumlusu Süleyman Kıbçak,Semih Türköz Stadınabir de tribün yapacaklarını söyledi.

