Gaziveren Sahası futbola hazır

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Lig kulüplerinden Gaziveren, geçtiğimiz sezon başarılı bir sezon geçirmesine rağmen final maçını kaybederek BTM Birinci Lige yükselememişti.

Sahası olmadığı için tüm ev sahibi olduğu maçlarını farklı sahalarda oynayan Gaziveren’de yönetim kurulu, Gaziveren Sahasını yeniden çimlendirip hizmete koymak için çalışma başlatmıştı. İmece usulü ile yapılan çalışmalar sonunda Gaziveren Sahası kısa sürede yemyeşil görüntüye kavuştu.

Adeta futbol oynamaya davetiye çıkaran Gaziveren Sahası yeni sezonda Gaziveren takımı tarafından kullanılacak.

