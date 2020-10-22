banner480
banner69
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
12 0
Sivrisinekler perişan ediyor
Sivrisinekler perişan ediyor
36 0
 
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
409 0
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
18 0
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
33 0
Cimnastikte Kasım hedefi
Cimnastikte Kasım hedefi
26 0
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
34 0
banner529

Gaziveren Sahası ekime hazırlanıyor

banner476

Gaziveren Sahası ekime hazırlanıyor
BTM İkinci Lig kulüplerinden Gaziveren’de finalde kaçan şampiyonluk sonrasında yönetim kurulu, kulübe sahasını yeniden kazandırma çalışmaları sürüyor.
Otlardan arındırılan, sürümü gerçekleştirilen sahanın sulama sorununu gidermek için fıskiyeler ve sulama sistemi de sahaya döşenmeye başlandı.
Gaziveren yönetim kurulu yeni sezona sahayı hazır hale getirmek için zemini ekime hazırlama çalışmalarını sürdürüyor.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.