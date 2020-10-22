Gaziveren Sahası ekime hazırlanıyor

BTM İkinci Lig kulüplerinden Gaziveren’de finalde kaçan şampiyonluk sonrasında yönetim kurulu, kulübe sahasını yeniden kazandırma çalışmaları sürüyor.

Otlardan arındırılan, sürümü gerçekleştirilen sahanın sulama sorununu gidermek için fıskiyeler ve sulama sistemi de sahaya döşenmeye başlandı.

Gaziveren yönetim kurulu yeni sezona sahayı hazır hale getirmek için zemini ekime hazırlama çalışmalarını sürdürüyor.

