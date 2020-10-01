Gaziveren sahası çimlendirilecek

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Ligde grubunu namağlup tamamlayan Gaziveren, finalde Yeni Erenköy’e mağlup olmuştu. BTM İkinci Ligde hedeflediği şampiyonluğa ulaşamayan Gaziveren, gelecek sezona daha hazır girme adına tesis atağına kalktı.

Geçmişte çim olan sahasını çimlendirilmeye hazırlanan Gaziveren’de camia iyice kenetlenirken yönetim, taraftar ve camia kolları erken sıvadı. Boş dönemde tesisleşmeye önem verecek olan Gaziveren’de zeminin çinlendirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Gelecek sezonunun takımını da şimdiden oluşturmaya başlayacak olan Gaziveren yönetimi, kulübün kullanımında olan bir yeri de sponsor işbirliğiyle köy gençliğine kazandıracak.

