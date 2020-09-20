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Gaziveren penaltılarla finalde

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Gaziveren penaltılarla finalde
Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 2. tur (yarı final) maçları oynandı.
Sadık Cemil Stadında oynanan ve Tufan Çerçioğlu’nun yönettiği Gaziveren – Pile maçının normal süresi 0-0 berabere tamamlandı. Çekişmeli geçen maçın uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmazken, maç penaltı vuruşlarına giden günün tek maçı oldu.Normal bölümde Gaziveren’den Mehmet Alşan,uzatma dakikalarında ise Pile’den Salih kırmızı kart gördüler.
Penaltı vuruşlarında Aziz, Enver, Beşir ve Mehmet’in golleriyle Gaziverenrakibini 4-3 mağlup ederek finale yükselirken, Yeni Erenköy’ün rakibi oldu.
 
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