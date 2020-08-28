Gaziveren efsanesi geri dönüyor

Niyazi ERGÜLEN
Futbolumuza bir dönem damga vuran kulüplerden olan Gaziveren, uzun yıllar liglere katılmadıktan sonra, 2020 sezonunda BTM İkinci Lige katıldı.
Sayner Seyitler yönetiminde BTM İkinci Lig, 7. Grupta Mevlevi, Gayretköy ve Akçay gibi güçlü takımların arasından sıyrılan Gaziveren, ilk devreyi namağlup lider tamamladı. Turuncu siyahlılar ikinci devrenin ilk maçında bire bir rakipleri Mevlevi’yi konuk edecekler.
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