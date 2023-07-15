Gaziveren çeyrek final için coştu

Niyazi ERGÜLEN

İktisatbankası BTM İkinci Lig 1. Grupta 6. ve son hafta maçında Gaziveren, Yeşilyurt’u konuk etti.

Semih Türköz Stadında oynanan ve Rıdvan Çetinkaya’nın yönettiği maça Gaziveren hızlı başladı. 3. dakikada Sergen’in penaltı golüyle öne geçen Gaziveren, 6’da Sezer ile skoru 2 – 0 yaptı. Toparlanan Yeşilyurt 30’da Mehmet Beteri’nin golüyle skoru 2 – 1 yaptı.

Gaziveren ikinci yarıya da hızlı başlarken, 47’de ve 65’te Ferit’in golleriyle skor 4 – 1 oldu. 80’de Alpay’ın golü skoru belirlerken, maçı 5 – 1 kazanan Gaziveren çeyrek finale yükseldi.

