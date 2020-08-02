Gaziveren bayramdada durmadı

Gaziveren antrenör Sayıner Seyitler nezaretinde çalışmalarına devam ederken Kurban Bayramı’nın üçüncü günü olan dün Serhatköy maçına galibiyet parolası ile hazırlanmaya devam etti

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Lige iddialı giren ancak sezonun ilk maçında Mevlevi ile golsüz berabere kalan Gaziveren, ikinci hafta maçına aralıksız hazırlanıyor.

Bu hafta sahasında Serhatköy’ükonuk edecek olan Gaziverentüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor.Gaziveren antrenör Sayıner Seyitler nezaretinde çalışmalarına devam ederken Kurban Bayramı’nın üçüncü günü olan dün sabah Denizli Bilal İyigün Stadında çalışmalarına devam etti.

Sabah saat 7’de başlayan idmanda ısınma ve streching yapılmasından sonra Serhatköymaçının taktik antrenmanı yapıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren antrenman bitiminde ise başkan Önder Zurnacı’nın ikramı olan karpuz, hellim ve çöreklerile kahvaltı yapıldı.

Antrenmanda oldukça neşeli olan futbolcular,Serhatköymaçına hazır olduklarını söylerlerken, maçtaki tek hedeflerinin galibiyet olduğuna vurgu yaptılar.

