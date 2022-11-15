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Gaziköy Şenol Stadı yeniden yeşerdi

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Değirmenlik Belediyesi’nin katkılarıyla yeniden yeşeren Gaziköy Şenol Stadı kısa süre içerisinde futbol oynamaya elverişli hale gelecek

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Gaziköy Şenol Stadı yeniden yeşerdi
İktisatbankası BTM İkinci Lig kulüplerinden Gaziköy’ün yıllardır atıl durumda olan sahası Gaziköy Şenol Stadının zemini yeniden çimlendirilirken, yeşerdi.
Gaziköy’ün bağlı bulunduğu Değirmenlik Belediyesi’nin katkılarıyla yeniden yeşeren saha kısa süre içerisinde futbol oynamaya elverişli hale gelecek. Sahayı ziyaret eden Değirmenlik Belediyesi başkanı Ali Karavezirler saha ile ilgili yaptığı paylaşımda “Hizmet etmek sevmekle başlar. Gaziköy ve bölge halkımıza hayırlısı olsun. Emeği geçen tüm çalışanlara çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
 
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