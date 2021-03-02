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Gaziantep’ten süper geri dönüş

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Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK, 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Bu sonuçla galibiyet hasreti 10 haftaya çıkan başkent temsilcisinin, kümede kalma umudu biraz daha azaldı

Gaziantep’ten süper geri dönüş
Kalyon Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk Gençlerbirliği, Sandro Lima'nın 18. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Ev sahibi Gaziantep Futbol Kulübü'nde KevinMirallas, 58. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Gaziantep FK, eksik kalmasına rağmen 59. dakikada ikinci yarıda oyuna giren Kenan Özer'in golüyle skoru eşitledi: 1-1
Bu dakikadan sonra Gençlerbirliği, üst üste pozisyonlara girdi ancak aradığı golü bulamadı. Rakibini baskısını savuşturan Gaziantep FK, 79. dakikadaki kontra atakta Jefferson Nogueira ile öne geçti: 2-1
Kalan sürede başka gol olmadı ve Gaziantep FK, eksik kaldığı maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla 3 haftalık aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan Gaziantep FK, puanını 43'e çıkardı.
3 puan hasreti 10 haftaya çıkan küme düşme hattındaki Gençlerbirliği ise 21 puanda kaldı.
 
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