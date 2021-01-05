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Gaziantep’in bileği bükülmüyor

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Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Gaziantep ekibi bu galibiyetle yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı ve maç fazlasıyla lider oldu

Gaziantep’in bileği bükülmüyor
Stat: Kalyon
Hakemler: Alper Ulusoy, Serdar Diyadin, Mehmet Metin
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık (Dk. 79 Kubilay Aktaş) , Tosca, Oğuz Ceylan, Kozulj (Dk. 61 Güray Vural) , Jefferson, Maxim (Dk. 87 Andre), Morais, Kenan Özer (Dk. 61 Enver Cenk Şahin), Muhammet Demir (Dk. 87 Vetrih)
MKE Ankaragücü: Friedrich, Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan, Voca (Dk. 80 Şahverdi Çetin), Lobjanidze, EndriCekici (Dk. 74 Borven) , Lukasik, Paintsil (Dk 86 Luka), Bolingi
Goller: Dk. 70 Maxim, 90+5 Enver Cenk Şahin (Gaziantep FK)
 
Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, evinde Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti ve yenilmezliğini devam ettirip gol averajı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Ev sahibi Gaziantep FK, 69. dakikada Maxim ve 90+5'te Enver Cenk Şahin'in golleriyle MKE Ankaragücü 2-0 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.
Bu sonuçla Gaziantep FK, 31 puana yükselterek maç fazlasıyla lider oldu. Ligde son iki maçını kazanan MKE Ankaragücü aldığı bu mağlubiyetle 15 puanda kaldı.
 
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