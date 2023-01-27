Gaziantep'te Erol Bulut dönemi sona erdi

Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Gaziantep Futbol Kulübü'müzde yaklaşık 1,5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Erol Bulut ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Erol Bulut ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

