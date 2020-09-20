Gaziantep'te 4 gol var kazanan yok

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı

Stat: Kalyon

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks Taşçıoğlu

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Dijobodji, Morais (Dk. 65 Enver Cenk Şahin), Tosca, Güray Vural, Jefferson, Maxim (Dk. 90+2 Furkan Soyalp), Andre (Dk. 79 Kozulj), Kenan Özer (Dk. 46 Muhammet Demir)

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Sabo, Zukanovic, Roco, Alpaslan Erdem, Ndao, Biglia (Dk. 76 Chahechouhe), VatoArveladze (Dk. 61 Lichaj), Ramazan Civelek (Dk. 77 Murat Sarıgül), Darri, Sobiech (DK. 46 Mevlüt Erdinç)

Goller: Dk. 26 Zukanovic, Dk. 90+5 Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük), Dk. 53 Kana Bıyık, DK. 59 Andre (Gaziantep FK)



Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, ligin yeni takımlarından Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Gaziantep FK'nın golleri 53. dakikada Kana-Biyik ve 59. dakikada Andre'den gelirken Fatih Karagümrük'ün gollerini 26. dakikada Zukanovic ve 90+5'te Mevlüt Erdinç (penaltı) kaydetti.



