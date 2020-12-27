Gaziantep seriye bağladı

Stat: Kalyon
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Erdinç Sezertam
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Güray Vural, Maxim (Dk. 74 Kozulj), Mirallas (Dk. 89 Furkan Soyalp), Vetrih (Dk. 80 Jefferson), Dicko (Dk. 74 Kenan Özer) Muhammet Demir (Dk. 79 Andre)
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Tzavellas, Caulker, Moubandje (Dk 63 Bareiro), Siopis (Dk. 46 Efkan Bekiroğlu), Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Salih Uçan (Dk. 63 Umut Güneş), Babacar (Dk. 23 Mustafa Pektemek)
Goller: Dk. 9 Dicko, Dk. 30 Muhammet Demir, Dk. 61 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 26 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)
Kalyon Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 9. dakikada Dicko, 29'da Muhammet Demir ve 60. dakikada Maxim kaydetti.
Konuk ekibin tek golü ise 26. dakikada Vetrih'ten (Kendi kalesine) geldi.
Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetine imza atan Gaziantep FK puanını 27'ye yükselterek maç fazasıyla 3. sıraya yerleşti. Son 6 haftada sadece 4 puan toplayabilen Alanyaspor ise 27 puanda kaldı ve zirveyi Galatasaray'a bırakmış oldu.
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