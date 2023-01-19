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Gaziantep, penaltılarla turladı

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Gaziantep FK, 90 dakikası golsüz eşitlikle, uzatmaları ise 1-1 biten maçta arabamcom Konyaspor'u penaltılar sonucu 7-6 yendi ve çeyrek finale yükseldi

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Gaziantep, penaltılarla turladı

Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmada tur biletini kapan taraf Gaziantep FK oldu.

Gaziantep temsilcisinin 16. dakikada Lazar Markovic ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

Mücadelenin 90 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk uzatma devresi de eşitlikle geçildi.

Gaziantep FK, 108. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Konyaspor 119. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Guilherme, kaleci Günay'a takıldı.

Konya temsilcisi, skora denge getirdi! 124. dakikada Mame Diouf'un kafa golüyle skor 1-1 oldu.

Maçın uzatmaları 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve seri penaltılara geçildi.

Gaziantep FK'da Maxim, Figueiredo, Jevtovic, Merkel, Mirza, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç penaltı atışlarında fileleri buldu.

Konyaspor'da ise Soner Dikmen, Calvo, Oğulcan, Guilherme, Mehmet Ali, Pavicic atışlarını gole çevirirken, Uğurcan penaltıyı kaçırdı.

Bu sonuçla Gaziantep FK, evinde arabamcom Konyaspor'u penaltı vuruşları sonucu 7-6 yendi ve kupada çeyrek finale yükseldi.

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