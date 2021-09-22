Gaziantep Muhammet Demir’in rekor golüyle kazandı

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep-MedipolBaşakşehir’i 1-0 mağlup ederken, müsabakanın 10. saniyesinde fileleri havalandıran ev sahibi ekibin forveti Muhammet Demir, Süper Lig'de bilinen en erken golü kaydetti

Süper Lig’in 6. haftasında Gaziantep FK ile MedipolBaşakşehir karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetti.

Mücadele, 1-0’lık ev sahibi ekip üstünlüğüyle noktalandı.

Gaziantep FK’da galibiyet golünün altına imza atan Muhammet Demir, aynı zamanda Süper Lig’in bilinen tarihinin en erken golünü kaydetti.

Muhammet’in vuruşu, 10. saniyede turuncu-lacivertli ekibin fileleriyle buluştu.

Bu sonuçla puanını 8’e yükselten Gaziantep FK, maç fazlasıyla 10. basamağa yükseldi.

EN ERKEN GOL12. SANİYEDE İDİ

Süper Lig'in 64 yıllık geçmişinde bu sezona kadar en erken golü 2008-2009 sezonunda 29 Kasım 2008'de Eskişehir Atatürk Stadı'nda yapılan Eskişehirspor-Denizlispor (4-3) maçının henüz 12. saniyesinde fileleri havalandıran Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu DarrylBevon Roberts atmıştı.

Gaziantep'in golcüsü Muhammet Demir, eski takımı MedipolBaşakşehir filelerini henüz 10. saniyede havalandırarak, Roberts'in rekorunu kırdı.

Ligde DarrylBevonRoberts'ın golünden önce bilinen en erken golü ise 30 Nisan 2006'da Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan ve konuk takımın 5-0 kazandığı maçın 15. saniyesinde fileleri havalandıran Kayserisporlu İlhan Parlak atmıştı.

Bu gollerin dışında maçların 20. saniyelerine kadar en erken golleri atan futbolcular şunlar:

17. saniye: 2007-2008 sezonunda Trabzonspor-Gaziantepspor maçında Trabzonsporlu Umut Bulut.

18. saniye: 2001-2002 sezonunda Galatasaray-Göztepe maçında Galatasaraylı Vedat İnceefe.

20. saniye: 2007-2008 sezonunda Sivasspor-Kasımpaşa maçında Sivassporlu Musa Aydın, 2009-2010 sezonunda Kasımpaşa-Kayserispor maçında Kasımpaşalı Yekta Kurtuluş, 2015-2016 sezonunda Kasımpaşa-Osmanlıspor maçında Kasımpaşalı Andre Castro De Pereira

