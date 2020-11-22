Gaziantep, Kenanla güzel

Türkiye Süper Ligde, Denizli Atatürk Stadı'nda Denizlispor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanan mücadelede sevinen taraf Gaziantep Futbol Kulübü oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 25. dakikada Kıbrıslı Türk futbolcu Kenan Özer kaydetti.
Karşılaşmanın 25. dakikasında kaleci Günay'ın uzun pasıyla topla buluşan Muhammet Demir meşin yuvarlağı Kenan Özer'e aktardı. Topla ceza sahası içine giren Kenan Özer, sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşa topu ağlara gönderdi: 1-0.
Bu sonuçla Gaziantep temsilcisi puanını 14'e yükseltirken, Yukatel Denizlispor 5 puanda kaldı. Kenan Özer'in büyük katkı koyduğu Gaziantep Futbol Kulübü böylelikle yenilgisizliğini sürdürürken, son 8 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.