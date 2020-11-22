banner480
banner69
Şampiyon Othelleo Masterleri
Şampiyon Othelleo Masterleri
13 0
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
14 0
 
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
41 0
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
24 0
Dünyanın en sevilen 7 çorbası
Dünyanın en sevilen 7 çorbası
36 0
Kavşaklar aydınlatma bekliyor
Kavşaklar aydınlatma bekliyor
15 0
Görenler şaşırıyor
Görenler şaşırıyor
120 0
banner529
banner570

Gaziantep, Kenanla güzel

banner476

Denizlispor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanan mücadelede sevinen taraf Gaziantep olurken, galibiyeti getiren golü Kıbrıslı Türk futbolcu Kenan Özer kaydetti

Gaziantep, Kenanla güzel

Türkiye Süper Ligde, Denizli Atatürk Stadı'nda Denizlispor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanan mücadelede sevinen taraf Gaziantep Futbol Kulübü oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 25. dakikada Kıbrıslı Türk futbolcu Kenan Özer kaydetti.

Karşılaşmanın 25. dakikasında kaleci Günay'ın uzun pasıyla topla buluşan Muhammet Demir meşin yuvarlağı Kenan Özer'e aktardı. Topla ceza sahası içine giren Kenan Özer, sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşa topu ağlara gönderdi: 1-0.

Bu sonuçla Gaziantep temsilcisi puanını 14'e yükseltirken, Yukatel Denizlispor 5 puanda kaldı. Kenan Özer'in büyük katkı koyduğu Gaziantep Futbol Kulübü böylelikle yenilgisizliğini sürdürürken, son 8 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.