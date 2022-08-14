Gaziantep FK, sahasında kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.
Müsabakayı 47. dakikada Ertuğrul Ersoy'un golüyle 1-0 kazanan ev sahibi ekip, bu sezonki ilk 3 puanını aldı.
Gaziantep FK, ligin ilk haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynadığı mücadeleden 1-1'lik eşitklikle ayrılmıştı.
MKE Ankaragücü ise evinde arabam.com Konyaspor ile golsüz berabere kalmıştı.
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