Gaziantep FK, sahasında kazandı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakayı 47. dakikada Ertuğrul Ersoy'un golüyle 1-0 kazanan ev sahibi ekip, bu sezonki ilk 3 puanını aldı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Müsabakayı 47. dakikada Ertuğrul Ersoy'un golüyle 1-0 kazanan ev sahibi ekip, bu sezonki ilk 3 puanını aldı.

Gaziantep FK, ligin ilk haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynadığı mücadeleden 1-1'lik eşitklikle ayrılmıştı.

MKE Ankaragücü ise evinde arabam.com Konyaspor ile golsüz berabere kalmıştı.

