Gaziantep'e, Sivas "dur" dedi

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Süleyman Özay, Candaş Elbil
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Fajr, Gradel, Kayode
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Olkowski, Kubilay Aktaş, Güray Vural, Maxim, Vetrih, Mirallas, Jefferson, Muhammet Demir
Goller: Dk. 4 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 41 ve 47 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)
Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13:30'da başlayan ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor, kaptan Hakan Arslan'ın 41 ve 47. dakikalarda kaydettiği gollere 2-1 kazandı.
Konuk Gaziantep FK'nın tek golünü 4. dakikada Alexandru Maxim atarken, 79. dakikada kırmızı kart gören Jefferson takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Sumudica'nın öğrencileri, ligde 15 maç aradan sonra mağlubiyetle tanıştı ve 31 puanda kaldı. Ev sahibi Sivasspor ise 3 maç aradan sonra galip gelerek 22 puana yükseldi.
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