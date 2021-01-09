banner583
banner590
Mazda'nın yeni RWD modelleri 2022'de geliyor
Mazda'nın yeni RWD modelleri 2022'de geliyor
21 0
Daha kötülerine de hazır olalım
Daha kötülerine de hazır olalım
155 0
 
Lefkoşalı cimnastikçiler gelişiyor
Lefkoşalı cimnastikçiler gelişiyor
48 0
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
32 0
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
36 0
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
253 0
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
32 0
banner529
banner570

Gaziantep'e, Sivas "dur" dedi

banner476

Süper Lig'de 18. haftanın açılış mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Evinde 0-1 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanan Sivasspor, Gaziantep ekibinin 15 maçlık yenilmezlik serisine son verdi

Gaziantep'e, Sivas "dur" dedi
Stat: Yeni 4 Eylül 
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Süleyman Özay, Candaş Elbil
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Fajr, Gradel, Kayode
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Olkowski, Kubilay Aktaş, Güray Vural, Maxim, Vetrih, Mirallas, Jefferson, Muhammet Demir
Goller: Dk. 4 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 41 ve 47 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)
 
Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13:30'da başlayan ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor, kaptan Hakan Arslan'ın 41 ve 47. dakikalarda kaydettiği gollere 2-1 kazandı.
Konuk Gaziantep FK'nın tek golünü 4. dakikada Alexandru Maxim atarken, 79. dakikada kırmızı kart gören Jefferson takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Sumudica'nın öğrencileri, ligde 15 maç aradan sonra mağlubiyetle tanıştı ve 31 puanda kaldı. Ev sahibi Sivasspor ise 3 maç aradan sonra galip gelerek 22 puana yükseldi.
 
banner342
banner593
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.