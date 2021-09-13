banner583
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
9 0
Covid-19 semptomları yine değişti
Covid-19 semptomları yine değişti
211 0
 
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
10 0
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
37 0
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
13 0
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
122 0
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
176 0
banner661

Gaziantep 3 puanla tanıştı

banner476

banner666
Gaziantep 3 puanla tanıştı
Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.
Kalyon Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 54. dakikada penaltıdan Muhammet Demir ve 90'da Hamza Mendyl attı.  
Ligde oynadığı 3 maçtan sadece bir puan çıkarabilen Gaziantep, sezonun ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti. Antalyaspor ise bu mağlubiyetle 4 puanda kaldı. 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.