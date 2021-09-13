Gaziantep 3 puanla tanıştı

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.
Kalyon Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 54. dakikada penaltıdan Muhammet Demir ve 90'da Hamza Mendyl attı.
Ligde oynadığı 3 maçtan sadece bir puan çıkarabilen Gaziantep, sezonun ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti. Antalyaspor ise bu mağlubiyetle 4 puanda kaldı.
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