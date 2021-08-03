Gazeteciye küfür eden hakem, disiplinlik

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, bir futbol hakeminin karıştığı olayla ilgili olarak basın açıklaması yaptı.

Açıklama şöyle;

"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)’na bağlı futbol hakemlerimizden biri talihsiz bir olaya karışmıştır.

Bu talihsiz olay neticesinde hakemimiz gerek görev başındaki polis memurlarına gerekse de basın mensuplarına ağıza alınmayacak küfürlerde bulunmuş ve hakaret etmiştir. Ülke futbolunu yöneten kurum olarak görev başındaki polis memuruna ve basın mensuplarına yapılan bu hareketleri tasvip etmemiz mümkün değildir.

Bu bağlamda ilgili hakemle alakalı olarak KTFF Yönetim Kurulu, disiplin soruşturması başlatmış ve konuyu ilgili kurullarına iletmiştir.

Futbolumuzun böylesi çirkin bir durumla anılmasından ciddi şekilde rahatsız olduğumuzu belirtir, bu vesile ile polis memurlarımızdan ve basın mensuplarımızdan özür dileriz.

