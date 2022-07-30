Gayretköy’e Yeşilyurt freni

Niyazi Ergülen
İktisatbank BTM 2. Lig 1.Grup’ta lider bitirmeyi geçtiğimiz hafta garantileyen Gayretköy konuk olduğu Poy Rent A Car Yeşilyurt’la yenişemeyerek grup maçlarını beraberlikle bitirdi.
Doğan Emek Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Halil Atlar’ın yaptığı karşılaşmada her iki takım ikişer gol atarak sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldılar.
Birer puanı hanelerine yazdıran takımlardan lider Gayretköy puanını 23 yaparken, Poy Rent A Car Yeşilyurt takımı ise 10 puana yükselerek ligi 5. Sırada tamamladı.
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