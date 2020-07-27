Gayretköy, Yeşilyurt’u yedi bitirdi

Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Ligde 2020 sezonu başlarken, 7. Grupta Gayretköy, sezona kendi evindeki 7 gollü farklı Yeşilyurt galibiyeti ile başladı.
Tahsin Mertekçi Stadında oynanan ve Berk Bağrıkara’nın yönettiği maç, baştan sona Gayretköy, üstünlüğünde geçti. Gayretköy’ü farklı galibiyete taşıyan golleri, Erhan Yeşilyayla 3, Tarkan Aksoy 2, Okan Dağa ve Hüseyin Akkurt attı. Yeşilyurt’un tek golü, Mehmet Beteri’den geldi. Gayretköy bu galibiyetle ilk haftanın lideri oldu.
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