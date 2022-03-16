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Gayretköy Tek’e emanet

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Gayretköy Tek’e emanet
Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2. Ligde mücadele edecek olan takımlar yeni sezon hazırlıklarına devam ediyorlar.
İktisatbank BTM 2. Ligde mücadele edecek takımlardan Gayretköy’de de teknik adam belirlendi. Gayretköy’ü yeni sezona deneyimli teknik adam Yusuf Tek hazırlayacak.
Yusuf Tek son olarak Sadrazam Kayalar kulübünü İktisatbank BTM Birinci Lige çıkarmayı başarmıştı.
 
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