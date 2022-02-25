Gayretköy Sahası, sezona hazır

Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Gayretköy’ün çimlendirilen futbol sahası yeni sezona hazır hale getirildi.
Yıllardır sahası kullanım dışı olduğu için ev sahibi olduğu maçları farklı sahalarda oynamak zorunda kalan Gayretköy, yeni sezonda sahasını kullanabilecek.
Ömeer Faruk başkanlığındaki Gayretköy yönetiminin ısrarlı girişimleri sonucunda saha gecikmeli de olsa çimlendirilmişti.
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