Gayretköy maskeleri satışta

Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Gayretköy’de Ömer Faruk Tekin başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübe gelir getirici faaliyetler yapıyor.
Bunlardan biri de Gayretköy Gazi Spor Kulübü amblemli maskeleri satışa sunmak oldu. Hem kulübe gelir sağlamak hem de insanların sağlıklı yaşamasını hedefleyen Gayretköy Gazi Spor Kulübü yönetimi, maskeleri satışa sundu.
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