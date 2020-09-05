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Gayretköy ikincilik aşkına kazandı

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Gayretköy ikincilik aşkına kazandı
Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig Yedinci Grupta ikincilik için yarışan Mevlevi ile Gayretköy, Zümrütköy Stadında karşılaştılar.
Kalabalık taraftar kitlesi önünde oynanan yönettiği maçı İsmail Ercan yönetti. İlk devre İsa ve Ali Duran’ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
İkinci devre Gayretköy oyunun mutlak hakimi oldu. Tarkan’ın biri penaltıdan olmak üzere 2 ve Hüseyin’in golleriyle rakibini deplasmanda 4-1 mağlup etti.Gayretköy bu galibiyetle Mevlevi ile puan farkını 4’e çıkarıp ikincilik için avantaj elde etti.
 
 
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