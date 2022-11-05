Gargalardan Efsaneye farklı tarife

Süper Ligin lideri Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Çetinkaya'yı ikinci devrede bulduğu gollerle 5 - 0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

Stad: Mağusa Dr. Fazıl Küçük

Hakemler: Mustafa Öztugay, Cem Öksüzoğulları, Berk Bağrıkara

Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Arif, Emre Kuvvetlişahin(69-Lawrence), Uğur, Isaac, Şenol(58-Eray), Nevzat(46-Emre Özsin), Mustafa, Mehmet Erol(78-Baran), Mehmet Gürlü, Ünal

Çetinkaya: Atakan, Mane, Agit, Mehmetali, Mehmet Söker(67-Berkanat), Çağlar(86-Erce), Osman(86-Muammer), Cemal Kurt, Berkay Demir(67-Özgür), Doğukan Kurt, Burak Emir

GOLLER: DK 45 Emre KuvvetliŞahin, DK 49 Mustafa Salk, DK 58 Arif, DK 79 Emre Özsin, DK 84 Eray(Mağusa Türk Gücü).



17 Atakan'ın kontrol edemediği topu Arif kafayla kaleye gönderdi. Top yandan dışarı gitti.

19 Cemal Kurt'un ceza yayı üzerinde şutunda top üstten az farkla dışarı gitti.

41 Uğur'un ortasında Nevzat ceza alanında caprazda sert vurdu. Top üstten dışarı gitti.

45 Mane topla hareketlendi. Ikiye iki pozisyonda Doğukan'a pasında Ufuk yatarak topu kontrol etti.

45 Uğur solda topla buluştu. Pasında Arif ceza alanında vurmak isterken yerde kaldı. Uğur bir kez daha ortaladı. Emre Kuvvetlişahin kafayla vuruşunu yaptı. Top ağlara gitti. 1-0

48 Mustafa Salk'ın pasında Ünal topla buluştu. Şutunda top yandan az farkla dışarı gitti..

50 Arif'in pasında Mustafa Salk ceza alanında vurdu. Savunmadan seken topa bir kez daha Mustafa Salk vurdu. Top köşeden ağlara gitti. 2-0

58 Emre Özsin'in ceza alanı içinde pasında Arif şık bir hareketle rakibinden sıyrıldı. Yerden şutunda top ağlara gitti. 3-0

66 Arif 'in ortasında Eray kale alanı içinde vurdu. Atakan önledi.

71 Mehmet Erol'un pasında Atakan ceza alanı dışında topu önlemeye calıştı. Boşta kalan topu Arif kaleye gönderdi. Top yan direkten döndü.

78 Arif topla buluştu. Yerden pasında Eray ortaladı. Emre Özsin ceza alanında vurdu. Top ağlara gitti. 4-0

80 Emre Özsin çaprazda sert vurdu. Atakan uzanarak önledi.

83 Uğur'un pasında Baran topu Eray'a kazandırdı. Eray'ın vuruşunda top ağlara gitti. 5-0